الكوادر التربوية في ميسان تهدد بالإضراب العام وتحدد "مهلة أخيرة"

وأكدت الكوادر التربوية في بيان أنها تمهل الحكومة حتى يوم غد فقط لإصدار قرار رسمي يضمن تنفيذ المطالب، محذرة من أن عدم الاستجابة سيؤدي إلى تصعيد أكبر، من خلال إصدار بيان عام من جميع المحافظات لإعلان الإضراب الشامل.ودعت الكوادر، الحكومة إلى "التعامل بجدية مع هذا الملف، والاستجابة السريعة لمطالبهم، مؤكدة أن الاستمرار في حقوق المعلمين والموظفين في القطاع التربوي لن يكون مقبولًا، وسيقابل بتحركات تصعيدية في مختلف المحافظات".وكانت قد أعلنت المعلمين العراقيين، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن عقد مجلسها المركزي يوم الأحد المقبل، جلسة لمناقشة مطالب المعلمين والسعي لتحقيقها. كما أكدت أن يوم السبت الذي يسبقه سيشهد تحركًا لتنفيذ المطالب، على أن يتم الإعلان عن نتائجه لاحقًا.وأوضحت في بيان، أن صوت المعلمين هو الأساس في المطالبة بالحقوق، وأنها لا تكتفي بالتضامن عبر ، بل تواصل العمل بكل السبل لضمان تحقيق المطالب التربوية والتعليمية، بما يسهم في الارتقاء بالواقع التربوي وتحقيق الاستقرار.وشددت النقابة على "أهمية الالتزام والتكاتف بين المعلمين، مؤكدة احترامها للمهنة ورسالتها، داعية الجميع إلى الإصرار على المطالب المشروعة بما يخدم مصلحة المعلمين والطلبة على حد سواء".