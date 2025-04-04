نقابة المعلمين في النجف تصدر بيانا بشأن اضراب الاحد

وقالت ، في بيان، إن العديد من التربويين يطالبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببيان موقف تجاه هذه المطالب، مشددة على أن النقابة مستمرة في متابعتها لهذه الحقوق بكافة الوسائل المشروعة، وتبذل جهوداً متواصلة خلال الأيام الماضية والحالية مع وأصحاب القرار بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للكوادر التربوية.وجدد فرع النقابة في دعمه الكامل لتلك المطالب التي من شأنها النهوض بالقطاع التربوي، مؤكداً أهمية الدور الحيوي للتربويين في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.وبخصوص الدعوات إلى الإضراب، أوضحت النقابة أن مثل هذا القرار يجب أن يُتخذ من خلال المركزي في ، والذي من المقرر عقده بعد عيد ، كما أشارت إلى انتظار نتائج لقاء مرتقب سيجمع نقيب المعلمين بممثل ووزير التربية، وعلى ضوء مخرجات هذا اللقاء سيتم تحديد الموقف الرسمي للنقابة.وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها ستواصل العمل بكل طاقتها لتحقيق نتائج ملموسة توازي تطلعات المعلمين وتحافظ على مكانتهم في المجتمع.