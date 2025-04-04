معجزة طبية.. إنعاش قلبي لـ5 ساعات يعيد الحياة لعراقي توقف نبضه 30 دقيقة

وذكر بيان صادر عن المدينة، انه "وصل المريض إلى ردهة الطوارئ وهو في حالة توقف تام للقلب وعلى الفور باشر الكادر الطبي بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي بشكل مكثف ومستمر استمرت لأكثر من خمس ساعات تكللت في النهاية بإعادة النبض لقلب المريض واستقرار حالته الصحية".واضاف البيان، انه "تم نقل المريض بعد ذلك إلى وحدة الإنعاش لمواصلة الرعاية الطبية حيث يتمتع الآن بحالة صحية مستقرة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي والتمريضي".