28 الف مدرسة قد تكون خالية مع بدء الدوام.. ترقب واسع لاضراب المعلمين غدًا

وحشدت الكوادر التربوية من معلمين ومدرسين في مختلف المحافظات العراقية، للاضراب عن الدوام يومي الاحد والاثنين، في توقيت حرج مع قرب الامتحانات النهائية، حيث من غير المعروف كم عدد المدارس التي ستشهد اضرابا فعليا من بين 28 الف مدرسة في .من جانبها، قالت المعلمين انها ستجتمع يوم الاحد أي في يوم الاضراب لبحث طلبات الكوادر التربوية، كما كشفت عن تحرك اليوم السبت للعمل على تنفيذ المطالب، دون تكشف الية هذا العمل وتفاصيله.وبالرغم من بيان ، الا ان اللجان التنسيقية للمعلمين في مختلف المحافظات رفضت البيان الذي اعتبرته "محاولة تخدير المطالب"، فيما اكدوا انهم ماضون في اضرابهم عن الدوام.وتتلخص مطالب المعلمين والمدرسين بـ"زيادة مخصصات المهنية المقطوعة من ١٥٠ آلف إلى ٣٠٠ آلف دينار أو إضافة مخصصات ٥٠ ٪ من الراتب الاسمي بقرار من حسب ما جاء في قانون رواتب الموظفين لعام ٢٠٠٨".كما طالبوا بتوزيع قطعة أرض مجانية لكل معلم ومدرس وموظف في ، فضلا عن تفعيل للحد من الاعتداءات المتكررة على الكوادر التربوية.وتضمنت المطالب أيضا مضاعفة الخدمة في المناطق الريفية والنائية لتشجيع الكوادر على الخدمة في المناطق الريفية لسد الشواغر المستعصية في تلك المناطق.وتضم حوالي 940 الف موظف ما يعني ان اية عملية إضافة في المخصصات قد تعتبرها الدولة "ثقيلة" وسط تصاعد النفقات التشغيلية والجارية أساسا، فيما تكلف وزارة التربية لوحدها حوالي اكثر من 10 تريليون دينار سنويًا كموازنة.ولا يزال الأهالي في من امرهم وما اذا يرسلون ابناءهم الى المدارس غدا الاحد ام لا، حيث يوجد 12 مليون طالب في المدارس العراقية لمختلف المراحل الدراسية.