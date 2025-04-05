مجلس الخدمة يعلن توزيع 98% من حملة الشهادات العليا والأوائل بين دوائر الدولة

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "يواصل ، أعمال توزيع المشمولين من حملة الشهادات العليا والأوائل على دوائر الدولة، بالرغم من تزامن ذلك مع العطلة الرسمية".وأضاف المجلس، أن "نسبة الإنجاز في هذا الملف بلغت 98%، ويجري العمل حالياً على استكمال النسبة المتبقية البالغة 2%، ضمن الجهود المتواصلة لضمان إنهاء توزيع جميع المشمولين وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة".