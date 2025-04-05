وقالت القيادة في بيان، "استكمالاً للعمليات الامنية الجارية للبحث والتفتيش المناطقي بهدف تعزيز الامن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات الفرقتين (الاولى، الثانية) شرطة اتحادية وقيادتي شرطة ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المتهمين بينهم "بالقتل العمد".

وأضاف البيان "تم اعتقال اثنين اخرين "اجانب الجنسية" يمارسان جرائم السرقة بواسطة "التنويم المغناطيسي" وسرقة المواطنين بالجرم المشهود، ومتهم بالسحر والشعوذة، واجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية"، مشيرا الى "ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (الكرادة، الحرية، الامين) بجانبي والرصافة".