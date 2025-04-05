اندلاع حريق بمستشفى في بابل

وقال المصدر في حديث لـ ، "اندلاع حريق في خارجية في مستشفى العام بمحافظة بابل".

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق".

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.