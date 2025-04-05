إخماد حريق داخل "سوق الجملة في تكريت

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في سوق الجملة في مدينة حيث احرق عدد من المحال التجارية وتم السيطرة عليه".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.