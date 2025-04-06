رفع دعوى قضائية ضد محافظ البصرة ومدير البلدية بسبب تهديم 24 محلا (وثيقة)

وجاء في وثيقة الدعوى القضائية، إنه بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٥ قام تابعي المطلوب الكشف المستعجل ضدهم بتهديم البناء المقام على عقار موكلتي تسلسل ٤٢ / ٣ / م ٣١ المطيحة وهو عبارة عن هيكل بناء كونكريتي وقاموا بتهديم الأبنية دون سابق انذار او تبليغ مسبق مما تسببوا بضرر فادح لعقار موكلتي أعلاه.وعليه اطلب من سيادتكم اجراء الكشف المستعجل وتثبيت حال الأبنية المهدمة وتقدير قيمة البناء المهدم والاضرار الناشئة عن ذلك بصحبة خبراء مهندسين مختصين وذلك لضمان حقوق موكلتي بالرجوع على المطلوب الكشف ضدهم بالأضرار التي اصابت موكلتي بدعوى في المحكمة المختصة مستقبلاً وتقدر قيمة الأبنية والاضرار بأكثر من ( ثمانمائة مليون دينار عراقي ) وتحميل المطلوب الكشف المستعجل ضدهم كافة المصاريف القضائية.