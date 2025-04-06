مصرف حكومي يعلن إطلاق قروض لشراء وحدات الطاقة المتجددة

وذكر المصرف، في بيان ورد للسومرية نيوز أنه "استنادا لتوجيهات مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة المالية أعلن عن اصدار التعليمات الخاصة بقروض شراء الطاقة المتجددة"، مؤكداً أن "القروض تمنح لكافة المواطنين (موظفين وغير موظفين)".وأضاف، أن "تعليمات منح القروض هي، أن مبلغ القرض يبدأ من (5-10-15-20) مليون دينار عراقي وبمدة (5) سنوات وبنسبة فائدة (5%)".واوضح ان "القرض يمنح للموظف باعتماد بطاقة الماستر كارد، اما المواطن يشترط تقديم كفيل موطن راتبه على حصرا"، داعياً كافة الراغبين بالتقديم "الى مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".