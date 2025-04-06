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مصرف حكومي يعلن إطلاق قروض لشراء وحدات الطاقة المتجددة
محليات
2025-04-06 | 06:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,616 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن
مصرف
الرشيد
، اليوم الاحد 6 نيسان/ ابريل 2025، إطلاق قروض لشراء
وحدات
الطاقة المتجددة
، فيما بين ان القروض تمنح لجميع المواطنين (موظفين وغير موظفين).
وذكر المصرف، في بيان ورد للسومرية نيوز أنه "استنادا لتوجيهات مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة المالية أعلن
مصرف
الرشيد
عن اصدار التعليمات الخاصة بقروض شراء
وحدات
الطاقة المتجددة"، مؤكداً أن "القروض تمنح لكافة المواطنين (موظفين وغير موظفين)".
وأضاف، أن "تعليمات منح القروض هي، أن مبلغ القرض يبدأ من (5-10-15-20) مليون دينار عراقي وبمدة (5) سنوات وبنسبة فائدة (5%)".
واوضح ان "القرض يمنح للموظف باعتماد بطاقة الماستر كارد، اما المواطن يشترط تقديم كفيل موطن راتبه على
مصرف
الرشيد
حصرا"، داعياً كافة الراغبين بالتقديم "الى مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".
>>
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