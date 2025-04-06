العدل: عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام بلغ 1000

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق العام وتحقيق العدالة، تعلن وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".وأكدت الوزارة أن "هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العام".وبحسب البيان، فإن هذه الأعداد مسجلة حتى تاريخ اليوم، الموافق 6 نيسان 2025.