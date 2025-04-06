وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدهم بحريق في الموصل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بوفاة وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة إثر حريق، في مدينة بمحافظة .





وبين أن الحادث وقع في "يارمجة الشرقية بمدينة في محافظة نينوى".

وقال المصدر، لـ ، إن حريقاً "اندلع داخل دار، أسفر عن وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدهم".وبين أن الحادث وقع في "يارمجة الشرقية بمدينة في محافظة نينوى".