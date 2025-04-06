عطلة في هذه المحافظة الأربعاء المقبل

وقال مصدر مطلع لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل في عموم ، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".وأضاف ان "ذلك جاء بمناسبة ذكرى استشهاد وسقوط النظام البائد".