وقال المصدر لـ ، ان "قوة من جهاز الامن الوطني اعتقلت مجموعة من صناع المحتوى في مدينة وفق قانون المحتوى الهابط".وأضاف ان "من بينهم (ابو جنة ، مينه مينه ، ، حباتي) وآخرين".