المحاسبة على التظليل يتسبب بزخم مروري في البصرة

وقال مراسل ، ان "مفرزة للمرور امام مرآب ساحة سعد في المحافظة تسببت بزخم مروري كبير امتد الى مسافات طويلة".وأضاف ان "ذلك اثار استياء المواطنين الذين ينتظرون لوقت طويل ما يؤدي الى تاخرهم بالوصول الى الأماكن التي يقصدونها"، مشيرا الى ان "عدد اخر من المواطنين اعتبروا ان هذه الإجراءات صحيحة ولا بد من محاسبة المخالفين للقانون".