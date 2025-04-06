هزة أرضية قرب خانقين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الاحد الموافق 6 نيسان 2025 قرب الحدود العراقية الايرانية بلغت قوتها (2,9) درجة وتبعد حوالي (47)كم شرق قضاء من محافظة ديالى".وأضافت انه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين"، داعية الى "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".