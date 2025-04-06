تسجيل 46 هزة أرضية في العراق خلال شهر

وجاء في التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة بالنشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر آذار، "بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر (74) هزة أرضية منها: (46) هزة أرضية داخل العراق".

وأضاف "(23) هزة أرضية داخل ايران (كرمنشاه، لورستان، كوردستان، وخوزسيستان، ايلام وغيرها)، وبالقرب من حدودها مع العراق"، مردفا "تم تسجيل (3) هزات أرضية داخل تركيا (فان، هكاري) وبالقرب من حدودها مع العراق".

ولفت التقرير الى "تسجيل (1) هزة في سوريا، و(1) هزة على الحدود السعودية الكويتية"، موضحا "تراوحت مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية بين (1–5.1) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (4-36) كم".



وتركز النشاط الزلزالي، وفق التقري "بشكل واضح في هذا الشهر داخل في كل من محافظة ديالى (بلدروز، كفري، خانقين) حيث بلغت عدد الهزات فيها (21)، وتم تسجيل (17) هزة في محافظة السليمانية (دوكان، كلار، جمجمال)، و سجلت (2) هزة ارضية في محافظة اربيل، و (2) هزة في محافظة دهوك (زاخو، سميل)، (1) هزة أرضية سجلت في كل من محافظات نينوى وكركوك وميسان وصلاح الدين".