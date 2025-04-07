هل سيكون يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية شاملة؟

ولم يصدر حتى الآن، أي قرار من الحكومة بإعلان رسمية على مستوى الاربعاء المقبل، بل اقتصر الأمر على اعلان ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المقبل في الدوائر التابعة لها، وفقا لمصدر محلي.