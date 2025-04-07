تظاهرات في النجف ضد تحويل المساحات الخضراء الى مولات ومحال تجارية (فيديو)

وذكر مراسل أن العشرات من أهالي خرجوا بتظاهرة ضد استثمار المساحات وايضاً الساحات الرياضية في الأحياء السكنية وتحويلها الى محال تجارية ومولات.وندد المتظاهرين بإجراءات الاستثمار التي حولت المساحات بالمحافظة الى مولات تجارية، مرددين "كلا كلا استثمار"، فيما وصفوا الإجراءات بالاستعمال بدل الاستثمارادناه الفيديو: