أكثر من 100 عضو.. تفاصيل زيارة وفد امريكي الى العراق

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، ان "غرفة التجارة الأمريكية قادت برئاسة استيف لوتس وفدًا مكونا من 101 عضوا من حوالي 60 في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى الأسبوع الحالي".وأضافت ان "هذه أول مهمة تجارية معتمدة من الأمريكية إلى وأكبر بعثة تجارية أمريكية إلى العراق في تاريخ الغرفة".وأكدت ان "الوفد سيلتقي خلال زيارته التي تمتد من 7 إلى ، بمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، كما سيتواصل مع شركات عراقية، ويقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات".وقال القائم بالأعمال الأمريكي في العراق روبنستين:"نحن هنا، للتركيز على هدف واحد، وهو تعزيز الشراكات التجارية".ووفقا لبيان السفارة فأن التجارة الأمريكية توفر منصة لخلق وتنفيذ أفكار جديدة تهدف إلى إنشاء شراكات وسياسات تجارية تؤثر على تفكير الحكومات وقادة الأعمال في كلا البلدين.وتابعت انه "على مدار أكثر من عقد من الزمن، دأبت على زيارة العراق بانتظام واستضافة وفود حكومية عراقية في الولايات المتحدة".وستوقع التجارة الأمريكية خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي.