في الديوانية.. إعادة حقيبة لعائلة كويتية تضم أموالا وجوازات

أعلنت ، الاثنين، عن إعادة حقيبة لعائلة كويتية تضم أموالا وجوازات سفر.

وقالت الشرطة في بيان، إن "ابطال فوج الطوارئ الثاني التابع إلى يعيدون حقيبة نسائية تعود لعائلة كويتية تحتوي على مبالغ مالية وجوازات سفر واجهزة ومخشلات ذهبية".

وأضاف البيان أنه تم "العثور عليها ليلاََ على ديوانية بغداد"، مشيرا الى أن "قائد شرطة اللواء ، أمر بتكريم المفرزة لاخلاصهم وتفانيهم في أداء الواجبات الموكلة إليهم بأحسن حال".