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أربع وفيات بحادث سير في صلاح الدين
محليات
2025-04-07 | 17:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
414 شوهد
أفاد مصدر محلي، بوفاة أربعة أشخاص بحادث سير في
محافظة
صلاح الدين
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين
تكريت وبيجي
قرب ناحية الحجاج ".
وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن وفاة أربعة اشخاص وإصابة خامس بحالة حرجة تم نقله الى مستشفى قريب".
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