أربع وفيات بحادث سير في صلاح الدين

أفاد مصدر محلي، بوفاة أربعة أشخاص بحادث سير في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين قرب ناحية الحجاج ".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن وفاة أربعة اشخاص وإصابة خامس بحالة حرجة تم نقله الى مستشفى قريب".