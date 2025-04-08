بعد البرد والامطار.. محافظات تدخل الموجة الاربعينية وضيف جديد يزور العراقيين

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة، وصحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الجنوبية فسيبقى الطقس صحواً، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى جنوبية شرقية تنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار في مناطق متفرقة، خاصة المناطق الغربية، درجات الحرارة سترتفع بضع درجات بشكل عام، والرؤية الأفقية ستكون (8-10) كم، وفي المطر والغبار (2-4) كم".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية مع تساقط أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة في المنطقة الشمالية، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار في أماكن متفرقة، درجات الحرارة ستنخفض بمقدار (4-8) درجات بشكل عام، والرؤية الأفقية ستكون (6-8) كم، وفي المطر والغبار (2-4) كم".وتابع ان "طقس يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في جميع المناطق، مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم بالساعة، تنشط على فترات إلى (40) كم بالساعة، مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في عموم البلاد، والرؤية الأفقية ستكون (6-8) كم، وفي المطر والغبار (2-4) كم".وأوضحت الهيئة أن "يوم السبت المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فترات من الصحو يتخللها فترات من الزخات المطرية الخفيفة في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، درجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وستبقى مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرؤية الأفقية ستكون (5-7) كم".