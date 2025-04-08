طرق تختنق بالسيارات في بغداد.. لا مفر من الازدحامات

– محلي

تشهد شوارع العاصمة ، اليوم الثلاثاء، ازدحامات كثيفة تمدد طوابير السيارات لعشرات الكيلومترات ولا سيما على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية.



مزدحم

صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

مجسّر مول النخيل مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

الجسر المعلق مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

مجسر مزدحم

جسر القادسية باتجاه مزدحم

مجسر اليرموك مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

تقاطع النخيل مزدحم

منطقة الاعظمية مزدحمة

كورنيش الاعظمية مزدحم

شارع مطار مزدحم

شارع مزدحم

ساحة عدن مزدحمة

كرادة خارج مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع النضال مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع مزدحم

شارع مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع فائق مزدحم

شارع الجوازات العامة مزدحم

منطقة البياع مزدحمة

منطقة السيدية مزدحمة

حي العدل مزدحم

حي الربيع مزدحم

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:مزدحمصليخ مزدحممجسّر الشعب مزدحمجسر البنوك مزدحمسريع الدورة مزدحممحمد القاسم مزدحممجسّر الأمانة مزدحممجسّر العلوية مزدحممجسّر مزدحممجسر قرطبة مزدحممجسّر مول النخيل مزدحمجسر السنك مزدحمجسر الأحرار مزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر باب المعظم مزدحمجسر الصرافية مزدحمجسر الجادرية مزدحمالجسر المعلق مزدحمجسر الطابقين مزدحممجسر مزدحمجسر القادسية باتجاه مزدحممجسر اليرموك مزدحمجسر الربيع مزدحمجسر الميكانيك مزدحمشارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحممنطقة ونفقها مزدحمةتقاطع ميسلون مزدحمتقاطع النخيل مزدحممنطقة الاعظمية مزدحمةكورنيش الاعظمية مزدحمشارع مطار مزدحمشارع مزدحمساحة عدن مزدحمةكرادة خارج مزدحمةتقاطع المسبح مزدحمشارع سدة العرصات مزدحمباب المعظم مزدحمشارع النضال مزدحمنفق الزيتون مزدحمشارع دمشق مزدحمشارع مزدحمشارع مزدحمتقاطع براثا مزدحمالعطيفية مزدحمةشارع فائق مزدحمشارع الجوازات العامة مزدحممنطقة البياع مزدحمةمنطقة السيدية مزدحمةحي العدل مزدحمحي الربيع مزدحم