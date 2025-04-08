مجلس الوزراء يعقد جلستين برئاسة السوداني

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان "مجلس الوزراء يعقد، اليوم، جلستين اعتياديتين؛ الثالثة عشرة، والرابعة عشرة خلال العام الحالي".وأضاف ان "ذلك جاء تعويضاً عن جلسة الأسبوع الماضي التي تأجلت بسبب عيد المبارك".