محافظتان تعطلان الدوام غدا

وقال مراسل ، ان "محافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غدا باستثناء الدوائر الخدمية".واضاف ان "ذلك جاء بمناسبة ذكرى استشهاد وسقوط النظام البائد".كما أعلن "تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء في المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الصدر".