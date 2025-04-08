غداً.. عطلة في الديوانية

وقال المجلس في بيان، انه "يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء الموافق ٩-٤-٢٠٢٥ بمناسبة ذكرى استشهاد الصدر".واستثنى القرار "الدوائر والخدمية والصحية 50%".