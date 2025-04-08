مجلس ذي قار يبدي موقفاً من "تعنيف التربويين" ويوجه دعوة

وقال المجلس في بيان، انه "يدين أعمال العنف التي تعرضت لها الكوادر التربوية والتعليمية اليوم في ، كما يُدين اعتقال عدد من التربويين بينهم عضو المجلس سلام الفياض. هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المعلمين والمربين الذين هم بناء الأجيال وصمام أمان المجتمع".وأكد، أن "للمعلم مكانةً وقيمةً عُليا يجب أن تُحترم، وأن أي حل لأزمات القطاع التربوي يجب أن يكون عبر الحوار والتفاهم وليس عبر القوة. كما نؤكد على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للكوادر التعليمية وتحسين مستواها المعيشي بما يضمن كرامتها ويحفظ حقوقها".وأتم البيان، "ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة والابتعاد عن التصعيد حفاظاً على السلم ومصلحة أبناء محافظتنا العزيزة. كما نطالب الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ومعالجة الملف التربوي بمسؤولية وشفافية".