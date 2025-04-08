بعد انفصال والدتها عنها.. مشهد يوثق محاولة فتاة رمي نفسها من "السطح" في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "القوات الأمنية أنقذت فتاة حاولت الانتحار من على سطح منزلهم في منطقة الدورة".وبين، أن "الفتاة طالبة بالمرحلة المتوسطة وسبب محاولة الانتحار هو انفصال والدتها عنها منذ ثلاث سنوات".