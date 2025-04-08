لليومين المقبلين.. ناحية بالنجف من دون كهرباء ولا ماء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "سيتم قطع التيار الكهربائي الوطني من قبل مديرية في بناحية الحرية من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ليومي الأربعاء والخميس لغرض تسليك خط 132 الناقل الى محطة الحفار".وتابعت، أنه "سيتم الاعتماد على المولدات فقط لغرض تشغيل مشاريع ومجمعات ماء الناحية مما قد يسبب ضعف الماء في بعض المناطق خلال فترة القطع"، داعية الى "اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير كميات كافية لسد الاحتياجات الضرورية خلال استهلاك الماء مع التأكيد على اهمية الترشيد في استخدام الماء".