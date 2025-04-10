دعوة برلمانية لتثبيت المحاضرين وتعديل قانون الخدمة ومخصصات التربويين

وأكدت اللجنة، في مخاطبة رسمية وجهتها إلى رئاسة ، على إصدار قرار نيابي يتضمن عدة توصيات، منها:• إلزام الحكومة بالإسراع بإرسال الخدمة التربوية إلى .• تقديم مقترح تعديل قانون الحالي رقم (22) لسنة 2011 بالتنسيق مع .• تعديل المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والإداريين رقم (8) لسنة 2018، وإضافة نصوص تُعنى بتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة.• إدراج فقرات تتعلق بالتعيين المحلي داخل المحافظات.• رفع التخصيصات المالية الخاصة بالملاكات التربوية ضمن قانون الموازنة، بما يشمل زيادة مخصصات الخدمة التربوية ومخصصات التخصص.• مفاتحة لتثبيت العقود، وتخصيص درجات وظيفية تعويضية لعدد من المحافظات.ادناه الوثائق: