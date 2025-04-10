احتراق عجلة مواطن في موقف سيارات بالأنبار

وقال المصدر لـ نيو، إن "حريقاً اندلع بجزء من سيارة أحد المواطنين في موقف للسيارات قرب ساحة ميسلون في بمحافظة الانبار".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني تدخلت لإطفاء العجلة"، ولم يشير المصدر الى وجود خسائر بشرية.