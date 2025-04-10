ارتفاع غير مسبوق بأسعار الخضار والفواكه في السوق الكربلائي

وقال مواطن لـ ، إن "كل ما يحدث من تغير وارتفاع في أسعار الخضار والفواكه سببه قرارات في استيراد المواد الغذائية".فيما اشار الى ان "أسعار الخضار مرتفعة جداً حيث بلغ سعر كيلو الطماطة 2500 وكذلك البطاطا ووصل سعر الى 9000 الاف"، مشيرا الى ان "كل الخضار والفواكه مستوردة واسعارها غالية وأصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون شراءها".فيما اشار مواطن اخر، الى أن "الزراعة في المحافظات العراقية اندثرت ولا يوجد أي منتج محلي في الأسواق، وجميع الأراضي الصالحة للزراعة انتهكت"، مبيناً أن "أصحاب الدخل اليومي أصبحوا يعانون من ارتفاع الأسعار".