مجلس محافظة واسط يصوت على الخارطة الاستثماريّة للفترة 2025-2030

وقال الدلفي لـ ، إن "مجلس على الخارطة الاستثماريّة للمحافظة للفترة من 2025 إلى 2030، التي تتضمن فرصًا استثمارية متنوعة في مجالات الصناعة، التجارة، الزراعة، ، السياحة، والسكن"، مشيرا الى ان "الخارطة الاستثماريّة تعد خطوة مهمّة نحو تعزيز البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات".وتابع، أنه "تركز الخارطة الاستثماريّة بشكل خاص على القطاع السكني، حيث تعدّ من المحافظات التي تشهد نهضة عمرانية كبيرة في هذا المجال، ما يفتح المجال أمام العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين".وأشار إلى "أهمية التركيز على الفرص الاستثمارية في الأقضية والنواحي، ودعا إلى عدم "بخس حق الأقضية والنواحي في هذه الفرص"، مؤكداً أن "المجلس بدأ بمفاتحة هذه المناطق لعرض فرص أكثر وترشيح مشاريع استثمارية كبيرة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي".ولفت الى انه "تمّ خلال جلسة المجلس التشخيص بأن العديد من الفرص الاستثماريّة في القطاع الزراعي تعاني من نقص في حصة المياه"، مشيرًا إلى أن "الشريط الحدودي الشرقي للمحافظة يشهد إمكانيات لحفر الآبار".وبيّن الدلفي أن "فرص نجاح الآبار في بعض المناطق الأخرى لا تزال محدودة"، مرحباً "بقدوم المستثمرين والشركات الأجنبية للاستثمار في محافظة واسط".واكد أن "المحافظة تمتلك بيئة استثمارية واعدة تشجع على دخول لتحقيق التنمية المستدامة".