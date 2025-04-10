انطلاق يوم الحضارة البابلية.. رئيس الجمهورية: ضرورة الحفاظ على الأماكن الأثرية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، إن "التقى على هامش فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحضارة البابلية، محافظ فيحان ، ورئيس مجلس المحافظة المسلماوي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس المحافظة، بحضور نائب رئيس ، وزير التخطيط محمد ، وعدد من المستشارين في رئاسة الجمهورية".وأشاد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "بالجهود التي بذلتها المحافظة وأبناؤها لإحياء اليوم العالمي للحضارة البابلية، مبينا أن الاحتفال بهذا اليوم يعد استحضارا للتاريخ العريق للمدينة وإرثها الحضاري وما قدمته للإنسانية من معارف وعلوم".وأشار إلى "ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحفاظ على الأماكن الأثرية والتراثية لأنها تاريخ بلد ومجد أمة أضاءت العالم بنورها، معربا عن سعادته لحضور هذه الاحتفالية".وتطرق إلى "المسؤولية الملقاة على الحكومة المحلية ورؤساء الدوائر الإدارية في العمل من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهالي ، وضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاهتمام بقضاياهم والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم".وتحدث عن "الأوضاع التي مرت في البلد ومواجهته لقوى الإرهاب، مؤكدا أن جهودنا تنصب اليوم نحو تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية".بدوره أعرب والمسلماوي عن "شكرهما لرئيس الجمهورية لاهتمامه المتواصل بالمحافظة، وحضوره فعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية. كما استعرض المحافظ ورئيس مجلس المحافظة الخطط والبرامج لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمشاريع التي تشهدها المحافظة على صعيد الاستثمار والسياحة وتأهيل البنى التحتية".