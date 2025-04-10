السامرائي وطالباني يبحثان ملفات التنسيق بين القوى الوطنية

بحث رئيس تحالف العزم ورئيس حزب باڤل ، ملفات التنسيق بين القوى الوطنية لضمان الاستقرار.

وقال تحالف العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، اليوم الخميس، في مكتبه بالعاصمة ، السيد باڤل ، والوفد المرافق له، حيث جرى التباحث في مستجدات الساحة السياسية، وملفات التنسيق بين القوى الوطنية لضمان الاستقرار وتعزيز التفاهم المشترك".

وأكد خلال اللقاء أن "المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من الحوار المسؤول بين الأطراف السياسية، وتغليب لغة المصالح الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة"، مشيرًا إلى أن "تحالف العزم حريص على الدفع باتجاه تفاهمات وطنية تحفظ وحدة وتحقق تطلعات أبنائه".

من جانبه، أكد "أهمية استمرار اللقاءات السياسية بين الشركاء الوطنيين"، مشيرا أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم كل الجهود التي تسهم في تعزيز العمل المشترك، وتثبيت ركائز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد".