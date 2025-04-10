تدافع بين "الحمايات" في بابل

أفاد مصدر محلي، الخميس، بحدوث تدافع بين حماية رئيس الجمهورية ومحافظ على هامش فعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية.

وقال المصدر في حديث لـ ، "حدث تدافع بين حماية محافظ وحماية رئيس الجمهورية اثناء زيارته الى لافتتاح فعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية وتم حل الموضوع".

وانطقلت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية احتفاءً بمرور 7 آلاف سنة.