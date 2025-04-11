جولة لتوثيق الحرف والصناعات اليدوية في قرى وأرياف أهوار الجبايش (صور)

وقال الاسدي لـ ، أنه "قمنا بجولة في قرى وأرياف الأهوار لتوثيق الحرف والصناعات اليدوية ومتابعتها في المنطقة وايضاً لمعرفة عدد العاملين بها واحتياجاتهم وانتشارهم ضمن الرقعة الجغرافية الخاصة بمناطق الاهوار".وتابع، أنه "من خلال جولة التي اجرينها ضمن الحدود الإدارية لقضاء قرية أبو سوباط اطلعنا على أحوال الناس ومصادر دخلهم وايضاً قمنا برسم صورة واضحة لدينا قريبة من الناس الذين نطالب بحقوقهم وايضاً لغرض التحدث مع المنظمات الدولية والحكومات المحلية".ادناه الصور: