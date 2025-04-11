مقطعة ومفككة.. ضبط 3 حاويات تحمل سيارات دون الموديل بكمرك ام قصر

وذكر في بيان ورد لـ ، أن "مفارز مركز شرطة التابع لمديرية شرطة المنطقة الرابعة في قيادة قوات الحدود تمكنت من ضبط ثلاث حاويات تحمل سيارات مقطعة ومفككة بعدد (15) سيارة، وهو مخالف لشروط وضوابط الاستيراد حسب قانون الكمارك".وتابع، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".