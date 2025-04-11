"شركة العرب" الراعي الذهبي لقمة الأعمال العراقية IBS

وستُقام القمة يوم السبت الموافق 12 نيسان 2025 في – وسط العاصمة .وستجرى القمة بمشاركة واسعة من مؤسسات اقتصادية وشركات استثمارية محلية ودولية.ويشارك أيضا في هذه الرعاية لقمة الأعمال العراقية IBS مصرف التنمية الدولي.