كوادر تربوية في ذي قار تهدد بمقاطعة الانتخابات والإضراب الشامل

وجاء في بيان صادر عن الممثلية، أن الكوادر التربوية في قررت مقاطعة الدوام الرسمي والتواجد خارج المدارس، احتجاجًا على ما وصفته بـ” حقوقهم القانونية والمعنوية”، محملة الجهات المعنية مسؤولية التدهور الحاصل في أوضاع المعلمين والمدرسين.وشدد البيان على ضرورة الإسراع في تنفيذ عدد من المطالب، أبرزها:اعتبار الاعتداءات التي تطال الكوادر التربوية بمثابة “اعتداء على موظف أثناء أداء الواجب” ومحاسبة المعتدين وفق القانون.تدخل وزارتي الداخلية والتربية لحماية المعلمين والمدرسين ميدانيًا.إدراج تعديل رقم 8 لسنة 2018 على جدول أعمال .زيادة المخصصات المهنية بنسبة 100%، ومضاعفة أجور النقل وخدمة الأرياف.تخصيص قطع أراضٍ سكنية للكوادر التربوية، وتسهيل الحصول على القروض.وأكدت الممثلية أن “الخطوة الأولى ستكون تعليق الدوام والمشاركة الواسعة في الاحتجاجات، تمهيدًا لمقاطعة الانتخابات المقبلة والامتناع عن التعاون مع الوزارات المعنية إذا لم تُلبَّ هذه المطالب”.