ما هي العطلة الرسمية التي تنتظر العراقيين؟

ولدى العودة لقانون العطل الرسمية، فانه لا يتضمن اية تخص العراقيين جميعا باستثناء الأربعاء الأول من نيسان والذي شهد عيد رأس السنة .ما هي العطلة المقبلة التي تنتظر العراقيين؟وعند مراجعة قانون العطل الرسمية فقد تضمن ان يوم الأول من أيار المقبل والذي يصادف يوم خميس عطلة رسمية لجميع العراقيين وذلك بمناسبة عيد العمال إضافة الى انه سيكون عيدا للصابئة كونه يتزامن مع ذكرى عيد ميلاد النبي (عليه السلام).