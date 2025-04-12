تحديثات جوية.. امطار تزداد شدتها في هذين اليومين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فرص الأمطار تتوقف بعد ظهر اليوم السبت في كافة المدن، عدا استمرار بعض التكونات الممطرة في مدينة واقصى شمال وشمال شرق البلاد حيث تستمر لغاية الليل".وأضاف ان "فرص الأمطار تعود نهار غد الاحد في مناطق متفرقة من مدن شمال البلاد، وكذلك المنطقة الوسطى والغربية ليلا"، مشيرا الى ان "فرص الأمطار الرعدية واردة كذلك يومي الاثنين والثلاثاء لتشمل مدن وسط وغرب وشمال البلاد وضعف فرص الامطار جنوبا".وتوقعت الهيئة ان "تنشط الرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية في وسط وجنوب البلاد يومي الاثنين والثلاثاء، مثيرة للغبار والأتربة ".