السيد الصدر يصدر توجيها لاتباعه بشان الانتخابات

وقال في بيان ورد لـ ، ان "سماحة القائد (أعزه الله) اطلع على نشاطات سرايا السلام في ما يخص العديد المركزي وتحديث بطاقة الناخب في بعض المحافظات".وأضاف انه "في معرض تعليقه في ما يخص تحديث بطاقة الناخب شدّد على ضرورة التأكيد على التحديث حتى في حال المقاطعة حيث قال: "أكّدوا على ضرورة التحديث حتى في حال مقاطعة الانتخابات وعدم الاشتراك فيها.. فمن قاطع ولم يحدّث فلا أثر لمقاطعته".