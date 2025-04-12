انهيار منزل بسبب حفريات شركة مسؤولة عن تأهيل حي في الديوانية (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أحد المنازل في منطقة في تعرض الى انهيار عدد من جدرانه أثناء عمل الشركة المسؤولة عن تأهيل الحي".وأضاف المصدر، أن "الحادث لم يسجل إصابات بين أفراد العائلة التي تسكن الدار المتضرر".أدناه الصور: