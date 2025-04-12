حريق يلتهم دائرة للكهرباء في البصرة وتسجيل حالات اختناق

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً التهم دائرة للكهرباء في شارع المصلحة بمنطقة الجنينة "، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تكافح من اجل اخماد الحريق".وأضاف، أنه "تم تسجيل حالات اختناق جراء الدخان المنبعث من الحريق"، مبيناً أن "سيارات الإسعاف وصلت الى مكان الحادث لنقل المصابين".