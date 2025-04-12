عرب يتحدث عن "حملة تسقيطية" ضده بسبب قضية تعذيب

كشف النائب ، السبت، عن حملة تسقيطية بدأت ضده بسبب موقفه من قضية تعذيب بسجن في .

وقال عرب في تغريدة على منصة "اكس"، الحمد لله بدأت الحملة التسقيطية ضدي وذلك بسبب موقفي من قضية تعذيب في سجن وايضاً هناك حالات كثيرة مشابهة لما ذكرت". وأضاف "اخوتي الأعزاء لن أتراجع عن كشف حقيقة الأمر.. ان ينصركم الله فلا غالب لكم".