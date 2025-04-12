"النوجة".. تُعيد إحياء تقاليد الصيد النادرة في العراق

وتعرف هذه الطريقة باسم "النوجة" وهي متوارثة منذ أجيال، وتعتمد على الحيلة والصبر والتعاون بين الإنسان والطير.

كيف تعمل الطريقة

يقول سالم الحتحوت وهو صانع محتوى، في حديث لـ "، "هذه الطريقة متوارثة منذ أجيال، وتعتمد على الحيلة والصبر والتعاون بين الإنسان والطير وتبدأ الطريقة بحفر النوجة وهي حفرة صغيرة في الأرض يختبئ فيها الصيّادون بحيث لا يُرون من الأعلى"، مبينا انه وثق تجربة فعلية لهذه الطريقة بمجموعة صور رفقة الصيّاد الججاوي.

وأضاف "معهم غراب مدرب يُطلق عند رصد الطير الجارح، فيرتفع محلقًا وفي قدمه خصلة ريش، تبدو كأنها ، ما يجذب الطير الجارح للنزول"، مردفا "في اللحظة المناسبة، تُستخدم حية لجذب الطير أكثر نحو نقطة الصفر، حيث تُنصب له شبكة محكمة تُسحب بخيط خفي لتوقعه في الفخ".



احترام الطبيعة

يقول الحتحوت إنهم "لا يحتجزون جميع الطيور التي يصيدونها بل يحرصون على إطلاق سراح الطيور التي لا تندرج ضمن الأنواع المطلوبة مثل الصقر الحر أو الشاهين، والتي تعتبر من أثمن أنواع الطيور الجارحة".



ويضيف "نحن نحب الطبيعة ونحترمها، ونوثق هذه المغامرات لنعرّف الناس على تراثنا وعلى الطرق القديمة التي كانت تُستخدم بذكاء وبدون إسراف".

رسالة من قلب الطبيعة

يرى الحتحوت أنه لا يقدم فقط مغامرات، بل ينشر رسالة بيئية ووطنية، تعكس جمال .

ويلفت الحتحوت الى أن الرسالة تُشجع على الارتباط بالأرض والطبيعة، سواء من خلال الصيد التقليدي، أو عبر حملات زراعة الأشجار التي ينفذها في الجبال والمناطق الريفية.