بينها العراق.. هزة أرضية تضرب 3 دول بآنٍ واحد

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم الاحد الموافق 13 نيسان 2025 قرب الحدود العراقية -السورية-التركية بلغت قوتها (3,1)درجة وتبعد حوالي (37) كم عن من من ".وأضافت ان "الهزة تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها شعورا متفاوتا، وسنوافيكم باي مستجدات أخرى".