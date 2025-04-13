توضيح من التربية بشأن مواعيد الامتحانات النهائية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي 2024 ــ 2025 ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، كاشفا عن الشروع في الاستعدادات النهائية للامتحانات بالمديريات والمدارس.وأفاد بأنه تمت المباشرة بتهيئة المدارس والدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات، بالإضافة إلى أجهزة الإشراف التربوي والاختصاصي بمتابعة آلية تشكيل اللجان الامتحانية بالمدارس والمراقبين لامتحانات المراحل غير المنتهية.وكانت ، قد أعلنت بحسب التربوي مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل الابتدائية التي ستنطلق في الثالث من أيار المقبل، وتنتهي في الثامن من الشهر نفسه، ويكون يوم السبت ضمن أيام الامتحانات، وأن الامتحانات الشفوية ستنطلق قبل أسبوع من بدء التحريري، وستنطلق الامتحانات التحريرية للمراحل المتوسطة والإعدادية غير المنتهية في الثامن من أيار المقبل، وتنتهي يوم الـ 18 من الشهر نفسه.بينما ستنطلق الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية للمرحلة الابتدائية في الـ 11 من أيار المقبل، والمرحلة المتوسطة في الـ 20 من أيار المقبل، بينما سيكون الـ 14 من شهر حزيران المقبل موعداً لانطلاق الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة.